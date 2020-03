Ausnahmeregelung für Berufspendler aus Ungarn während der Corona-Krise

Eine Ausnahmeregelung für ungarische Berufspendler im Burgenland wurde am Montag bekanntgegeben: Diese sind von den Quarantäne-Maßnahmen in Ungarn ausgenommen.

Pendler, die innerhalb von 50 Kilometern der Grenze leben oder arbeiten, müssen sich nach der Einreise nach Ungarn nicht in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Dafür habe man nun eine offizielle Bestätigung erhalten, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag mit.

Ausnahmeregelung gilt nur ohne Coronavirus-Infektionsverdacht

Diese Ausnahmeregelung für die ungarischen Berufspendler gelte natürlich nur, sofern kein Verdacht auf eine Coronavirus-Erkrankung bestehe, hieß es in einer Aussendung. In Ungarn waren am vergangenen Freitag verschärfte Bestimmungen in Kraft getreten, die vorsehen, dass Berufspendler nach der Einreise für 14 Tage in Quarantäne müssen. Das Burgenland wäre davon im Gesundheits- und Pflegebereich stark betroffen gewesen.