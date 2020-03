Coronavirus sorgt weiter für Unsicherheit bei 24-Stunden-Pflege

Mehr als 465.000 Österreicher beziehen derzeit Pflegegeld. Angesichts der Corona-Krise steht die Betreuung durch 24-Stunden-Kräfte jedoch in den Sternen.

Die aktuelle Debatte um die Fortführung der Pflege in Österreich in Zeiten der Coronakrise betrifft massenhaft Menschen. Im Februar 2020 bezogen bundesweit 468.493 Personen Pflegegeld. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres bedeutet das laut Zahlen des Sozialministeriums einen leichten Anstieg, damals waren es 461.468 Pflegegeld-Bezieher gewesen.

Die Art der Pflege fällt dabei sehr unterschiedlich aus. 2018 wurden 69.730 Personen stationär in Pflegeheimen oder anderen Einrichtungen gepflegt, 5.542 Personen nahmen teilstationäre Pflege in Anspruch. Der größte Teil der zu betreuenden Menschen wird in Österreich in den eigenen vier Wänden betreut. Bei 259.971 Pflegebedürftigen waren es im Jahr 2018 die pflegenden Angehörigen, die sich daheim um sie kümmerten. In 96.650 Fällen wurde die Pflege entweder durch mobile Dienste allein oder durch eine Kombination aus mobilen Diensten und Angehörigen bewerkstelligt.