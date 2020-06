Ausgesetzte Meerschweinchen in Wien-Rudolfsheim gefunden

Zwei Meerschweinchen wurden ihrem Besitzer offenbar zu viel, denn sie wurden in einem Karton in Wien-Rudolfsheim ausgesetzt. Das TierQuarTier vermittelt die Tiere nun an einen hoffentlich besseren Platz.

Eine Tierfreundin hatte zwei Meerschweinchen in einem Karton im 15. Wiener Gemeindebezirk gefunden. Sie brachte die beiden ins TierQuarTier Wien.

Kylie und Mike sind etwa ein Jahr alt und warten nun auf ein schönes, neues Zuhause.

Das TierQuarTier Wien weist erneut darauf hin, dass das Aussetzen von Tieren verboten ist. Strafen von bis zu 7.500 Euro drohen.