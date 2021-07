Ausgesetzt: Teddy-Hamster in Wien-Liesing wie Müll entsorgt

Eine Bewohnerin einer Wohnhausanlage in Wien-Liesing entdeckte beim Mist Ausleeren einen Hamster, den jemand einfach bei den Mistkübeln abgestellt und sich selbst überlassen hatte.

Ein augenscheinlich ungewollter Teddy-Hamster wurde jüngst in Wien-Liesing ausgesetzt. Das Tier wurde in einer Wohnhausanlage bei den Mistkübeln in einem Transporter abgestellt. Eine Bewohnerin entdeckte den Hamster und brachte ihn umgehend ins Tierschutzhaus Vösendorf von Tierschutz Austria (TSA, der neue Auftritt des Wiener Tierschutzvereins).