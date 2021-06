Sieben Hunde und eine Katze innerhalb einer Woche in Wien ausgesetzt

In Wien wurden innerhalb der letzten sieben Tage sieben Hundewelpen und ein Kätzchen ausgesetzt worden. Tierschützer zeigen sich besorgt. Insbesondere während der Pandemie ist der Tierwunsch gestiegen, kümmern will man sich dann jedoch nicht um die Vierbeiner.

Innerhalb der vergangenen Woche sind in Wien sieben Hundewelpen und ein Kätzchen ausgesetzt worden. Der Großteil war unterernährt und litt unter der Infektionskrankheit Parvovirose. "Das Problem ist, dass die Menschen unbedingt sofort ein bestimmtes Tier haben wollen. Statt umsichtig und ohne Zeitdruck an die Auswahl des neuen Familienmitglieds heranzugehen, wird einfach per Mausklick das vermeintlich perfekte Tier geordert", sagte Eva Persy, Wiener Tierschutzombudsfrau.