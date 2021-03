Ausgesetzt: Kater in zugeklebter Transportbox in Wiener Postfiliale gefunden

In der Nacht auf Montag kam es zu einem Einsatz der Tierrettung in Wien-Liesing. Dort hatte jemand einen Kater in einer zugeklebten Transportbox in einer Postifiliale ausgesetzt.

Als "unfassbar" bezeichnete das TierQuarTier Wien am Mittwoch in einer Aussendung den neuerlichen Fall eines ausgesetzten Tieres in der Bundeshauptstadt. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Tierrettung der Stadt Wien in den 23. Wiener Gemeindebezirk gerufen. Der Grund: hinter einem Berg von Paketen war eine zugeklebte Transportbox gefunden worden - darin kauernd ein verschreckter schwarz-weißer Kater.

Kater mit Einkaufs-Trolley auf Postamt gebracht und ausgesetzt

Neben der Box stand ein leerer Einkaufs-Trolley - vermutlich wurde der ungewollte Vierbeiner darin in die Filiale transportiert um kein Aufsehen zu erregen. Die Tierrettung versorgte das Tier umgehend mit Wasser und Futter, das der ausgehungerte Stubentiger sofort verschlang.

"Ich bin einfach nur fassungslos, wie viele Menschen sich ihrer Tiere entledigen, und auf welche Art und Weise sie es tun! Ein Haustier bedeutet Verantwortung und zwar über die gesamte Lebensdauer des Tieres hinweg - dessen müssen sich die Menschen endlich bewusst werden!" so Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien, bestürzt.

Zu wem gehört der ausgesetzte Kater? Hinweise erbeten

Der freundliche, ca. achtjährige Kater wird nun im TierQuarTier untersucht, versorgt und kann hoffentlich bald in liebevolle und vor allem verantwortungsbewusste Hände vermittelt werden.

Der Appell des TierQuarTiers Wien: "Bitte helfen Sie uns auch in diesem Fall, die ehemalige Tierhalterin oder den ehemaligen Tierhalter ausfindig zu machen!"