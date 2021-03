Sechs Kaninchen innerhalb weniger Tage in Wien ausgesetzt

Insgesamt drei Fälle von ausgesetzten Kaninchen in nur vier Tagen sind in Wien zu beklagen. Jeweils paarweise hatten sich Unbekannte der Tiere entledigt. Das TierQuarTier Wien erbittet Hinweise, um die Tierquäler zu finden.

Wie das TierQuarTier Wien in einer Aussendung am Donnerstag berichtet, wurden zunächst am 1. März zwei "entzückende" Kaninchen in einem Karton bei einer Telefonzelle im 11. Wiener Gemeindebezirk zurückgelassen. Nur drei Tage später musste die Tierrettung der Stadt Wien gleich zwei Mal ausrücken, um erneut Kaninchen in Sicherheit zu bringen.

Kaninchen in Schachtel ausgesetzt

Eines der "sanftmütigen Fellnasen-Pärchen" wurde dabei in einer Schachtel auf der Straße in Floridsdorf gefunden, zwei weitere Kaninchen wurden freilaufend im 10. Bezirk gesichtet und konnten zum Glück rechtzeitig vor dem Einbruch der Kälte in der Nacht eingefangen werden.

Alle Tiere werden nun im TierQuarTier Wien versorgt, gepflegt und hoffentlich bald an neue, liebevolle BesitzerInnen vermittelt.

Aussetzen ist Tierquälerei und bei hoher Geldstrafe verboten

"Kaninchen, die keine Unterwolle gebildet haben, würden bei den derzeit herrschenden Temperaturen um den Gefrierpunkt in der Nacht an Unterkühlung sterben. Das Aussetzen von Tieren ist nicht nur herzlos, es fällt auch unter Tierquälerei und man macht sich durch so unmenschliches Handeln strafbar! Das Zurücklassen von hilflosen Lebewesen darf niemals eine Option sein!" so Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers, fassungslos.

"Bitte helfen Sie uns die Tierquäler zu finden! Wenn Sie eines der ausgesetzten Tiere wiedererkennen oder Sie einen Verdacht haben, wer die Tiere ausgesetzt haben könnte, melden Sie sich bitte," so der Appell des TierQuarTiers.