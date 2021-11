Ausgangsbeschränkungen in Wien für Ludwig nicht ausgeschlossen

In puncto Corona-Maßnahmen könne laut dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig derzeit nichts ausgeschlossen werden, wie beispielsweise Ausgangsbeschränkung am Abend oder ein genereller Lockdown.

Laut dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) dürfte die Konferenz der Landeshauptleute in Tirol Ende der Woche die nächste Gelegenheit zu Corona-Gesprächen zwischen Bund und Ländern sein. Von einem Treffen vorher wisse er nichts, sagte er am Dienstag im Gespräch mit Journalisten. Zu dem Treffen der LHs sei auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) angekündigt. "Das wird vielleicht eine Möglichkeit sein, sich inhaltlich auszutauschen."

2G+ in Wien kommt bis Ende der Woche

In Wien wird es - abgesehen von den bereits angekündigten - vorerst keine zusätzlichen Maßnahmen geben. "Wir arbeiten jetzt an der Verordnung", berichtete das Stadtoberhaupt. Ende der Woche soll sie in Kraft treten, wann genau ist noch nicht fixiert. Im Rahmen der Ausarbeitung laufen derzeit auch Gespräche mit den Sozialpartnern, erzählte Ludwig. Denn Wien plant die Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht auf Innenräume, also etwa auch am Arbeitsplatz.