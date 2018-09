Ausbau der Kinderbetreuung: Wien kritisiert Vorgangsweise bei Kopftuch

Die Stadt Wien zeigt sich in Bezug auf den Gesetzesentwurf zum Ausbau der Kinderbetreuung noch abwartend. Beim Thema Kopftuch-Verbot ist man mit der Vorgangsweise jedoch nicht zufrieden.

In Wien hat man sich am Donnerstag abwartend in Bezug auf den Gesetzesentwurf zum Ausbau der Kinderbetreuung gezeigt. Die Forderungen der SPÖ-geführten Bundesländer seien nur teilweise übernommen worden, sagte eine Sprecherin von Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). “Wir gehen davon aus, dass im Begutachtungsverfahren die offenen Punkte berücksichtigt werden, so wie es vom Bund zugesagt war.”