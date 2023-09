Aus für Vienna Vikings in ELF-Halbfinale

Nach einer Halbfinal-Niederlage sind die Vienna Vikings in der ELF entthront. Für die Wiener war es die erste Heimniederlage in der ELF überhaupt.

Die Vienna Vikings mussten sich am Samstag im Halbfinale der European League of Football (ELF) vor der heimischen Rekordkulisse von 10.108 Fans in der Generali Arena in einem dramatischen Halbfinale den Stuttgart Surge mit 33:40 (10:14) geschlagen geben. Für die Mannschaft von Headcoach Chris Calaycay, die somit Europas Krone im Vereinsfootball abgeben müssen, war es die erste Saisonniederlage und die erste Heimpleite überhaupt in der ELF seit ihrer Liga-Zugehörigkeit im Vorjahr.