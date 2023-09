Vienna Vikings gegen Stuttgart Surge um ELF-Finaleinzug

Die Vienna Vikings treffen am Samstag auf Stuttgart Surge. "Mit Stuttgart kommt ein extrem starker Gegner zu uns nach Wien", so der Vikings-Cheftrainer.

Den Vienna Vikings fehlt noch ein Schritt für die erneute Finalteilnahme in der European League of Football (ELF). Dieser soll am Samstag im Play-off-Halbfinale gegen Stuttgart Surge in der Generali-Arena (14.15 Uhr/live ProSieben Maxx) erfolgen. Der amtierende ELF-Champion wies im Grunddurchgang eine makellose Bilanz von 12:0-Siegen auf und will mit weißer Weste ins Endspiel am 24. September nach Duisburg. Dort würde der Sieger aus Rhein Fire gegen Frankfurt Galaxy warten.