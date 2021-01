Aus für Leiner: Wiener Flaggschiff-Möbelhaus kommt unter den Hammer

Endgültiges Aus für das Traditions-Möbelhaus Leiner auf der Mariahilfer Straße: Im März kommen die Bagger, zuvor wird das gesamte verbliebene Warensortiment versteigert.



Das Möbelhaus an der Mariahilfer Straße 18 zählt zu den prestigeträchtigsten Filialen Österreichs, wird jedoch in dieser Form bald Geschichte sein: Die Signa-Gruppe will dort ein Kaufhaus nach Vorbild des Berliner "KaDeWe" errichten, im März 2021 sollen bereits die Bagger auffahren. Derzeit ist das Haus mit rund 30.000 Quadratmetern Verkaufsfläche über sechs Etagen noch bis unter die Decke mit Waren gefüllt.