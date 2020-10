Aufregung um FPÖ-Wahlbeisitzerin in Wiener Wahllokal

Die Wiener Wähler befolgen die Sicherheitsbestimmungen beim Corona-Urnengang offenbar brav. Wie ein Sprecher der Wahlbehörde der APA mitteilte. Für kurzzeitige Aufregung sorgte eine FPÖ-Wahlbeisitzerin in einem Wahllokal in Wien-Wieden.

Aufregung um Wahlbeisitzerin in Wien-Wieden

Kein Zwischenstand zur Wahlbeteiligung

Einen Zwischenstand in Sachen Wahlbeteiligung gibt die Wiener Behörde am Wahltag inzwischen nicht mehr bekannt. Anzunehmen ist jedoch, dass der Andrang in den Wahllokalen heuer im Verhältnis gesehen geringer ist. Denn es wurden im Vorfeld 382.214 Wahlkarten ausgegeben - was einen neuen Rekord darstellt. Wer sich heute doch auf den Weg ins Wahllokal machte, wurde mit relativ kühlen Temperaturen konfrontiert. Zumindest blieb es am Vormittag weitgehend trocken, erst am Nachmittag soll es intensiver regnen.