Aufregung um 41-Stunde-Woche: ÖVP dementiert Pläne

Der Vorschlag der Industrie, die normale Arbeitszeit auf 41 Stunden pro Woche ohne zusätzliche Bezahlung auszudehnen, findet bei den Sozialdemokraten kaum Zustimmung. Die ÖVP nannte es eine "Kampagne der Fehlinformation".

Muchitsch glaubt Nehammers Dementi zu 41-Stunden-Woche nicht

Die ÖVP sei der Idee nicht abgeneigt, zeigte sich Muchitsch trotz einer anderslautenden Ansage von Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Karl Nehammer überzeugt. "Per Gesetz will hier die ÖVP auf Vorschlag der Industriellenvereinigung (...) die Normalarbeitszeit anheben, ohne dass die Löhne angeglichen werden." Nehammer hatte am Mittwoch erklärt, dass eine Umsetzung des Vorschlags für ihn nicht infrage komme. Auch Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) stellte klar, dem Industrie-Vorstoß nichts abgewinnen zu können. Sie sprach zuvor davon, dass in Österreich eher mehr als weniger Arbeit geleistet werden müsse. Muchitsch hält das für "nicht glaubwürdig": "Immer dann, wenn vielleicht eine Maßnahme etwas überschwänglich ist (...), dort rudert man dann zurück", so der FSG-Vorsitzende. Allerdings habe die ÖVP schon in der Vergangenheit eine Politik zulasten der Beschäftigten verfolgt. Und: "Wenn sich Blau-Schwarz ausgehen würde nach der Wahl, dann wissen wir, was da kommen wird."