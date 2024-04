Edtstadler will alle mehr arbeiten lassen

Verfassungs- und Europaministerin Edtstadler äußerte sich am Dienstag neben einer Pressekonferenz positiv zu dem Anliegen der Industrie, die Arbeitszeit auf 41 Stunden pro Woche zu erhöhen.

IV-Kritik an "Unzahl an Feiertagen"

Die Diskussion um eine Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich, sprich höherem Einkommen, wurde von der Industriellenvereinigung (IV) losgetreten. IV-Generalsekretär Christoph Neumayer sprach am Montag auch von einer "Unzahl an Feiertagen" in Österreich, ein Thema, das man angehen müsse.