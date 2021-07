Aufholjagd bei Corona-Impfungen in Europa geht voran

Im Vergleich zu den Vereinigten Staaten lag Europa weit zurück bei den Corona-Impfungen. Nun ist die Aufholjagd voll im Gange, zurücklehnen dürfe man sich laut Von der Leyen jedoch nicht.

Die europäische Aufholjagd bei den Impfungen gegen Covid-19 kommt nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen voran. Mitte April habe man noch 25 Prozentpunkte hinter den Vereinigten Staaten gelegen, was die Zahl der Erwachsenen mit mindestens einer Impfung angeht, sagte die Politiker am Dienstag im Europaparlament in Straßburg. Heute seien dies nur noch fünf Prozentpunkte, und die Lücke schließe sich immer weiter.