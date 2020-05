Auffällige Zunahme bei Corona-Neuerkrankungen in Wien

Insgesamt 42 Personen wurden in Wien in den letzten 24 Stunden unter den Corona-Neuerkrankungen erfasst. Ob es sich um einen statistischen Ausreißer handelt, muss erst geklärt werden.

Die Zahl der Neuinfektionen in Wien ist in den vergangenen 24 Stunden im Vergleich zu den vergangenen Tagen auffällig gestiegen: Seit gestern, Mittwochfrüh, zählte der medizinische Krisenstab der Stadt 42 Menschen, die nun an Covid-19 erkrankt sind. Damit haben sich bis dato 2.654 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 8.00 Uhr), wie es in einer Aussendung am Donnerstag hieß.