Aufbauarbeiten für zweite Runde der Massentests in Wien laufen

In der Stadthalle, der Messe Wien und der Marx Halle haben die Vorbereitungen für die Corona-Massentests begonnen. Beim zweiten Durchgang wird es weniger Teststraßen, dafür aber längere Öffnungszeiten geben.

Wien denkt nicht an eine Verschiebung oder gar Absage des zweiten Durchgangs der Coronavirus-Massentests. Das hat ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Dienstag bekräftigt. Die

Aufbauarbeiten für das am Freitag beginnende Screening sind bereits im Gange, sagte er der APA. Getestet wird wieder an jenen drei Standorten, die auch beim ersten Anlauf gewählt wurden: In der Stadthalle, der Messe Wien und der Marx Halle.

Keine Verschiebung oder Absage der Massentests in Wien geplant

Die neuerliche Massentestung in der Bundeshauptstadt dauert wieder zehn Tage, sie endet somit am 17. Jänner. Dass andere Bundesländer nach dem Aus für die Variante des "Freitestens" auf diese Form der Untersuchung verzichten, ändert nichts an den Plänen in Wien - auch weil hier die Vorbereitungen schon weit fortgeschritten sind. Denn Wien hat schon wie beim ersten Mal den Termin vorgezogen. Im Rest des Landes war der Start erst für den 15. Jänner geplant.