Auf zum ESC in Malmö: Österreich-Starterin Kaleen gibt Farewell-Party

Bevor das große ESC-Abenteuer in Malmö für Kaleen beginnt, verabschiedet sich die Sängerin am 22. April von ihren Fans in Wien mit einem Konzert samt Party im Designhotel Le Méridien Wien. Tickets sind bereits erhältlich.

Auf Wiedersehen Österreich - Hej Sverige! Am 28. April fliegt Kaleen nach Malmö, wo sie am 9. Mai beim zweiten Semifinale des Eurovision Song Contests für Österreich singen wird, um eines der zehn Tickets für das große Finale am 11. Mai zu ergattern.

Kaleen lädt zur offiziellen Farewell-Party mit Konzert

Um ihren Abschied gebührend zu feiern, lädt Kaleen gemeinsam mit dem ORF, Wiwibloggs und dem Designhotel Le Méridien zur offiziellen Farewell-Party am 22. April ein (Beginn: 18.30 Uhr). Dort wird sie ihren ESC-Song "We Will Rave" performen sowie einige Lieder aus ihrem aktuellen Album präsentieren, wie zum Beispiel "Stripping Feelings".

>> Limitierte Tickets für die Farewell Party sind um EUR 19 inklusive einem Welcome Drink ab sofort unter online erhältlich.