Auch Schallenberg und Mückstein bei LH-Konferenz

Tirols LH Günther Platter hat zur Landeshauptleutekonferenz am Freitag neben Bundeskanzler Alexander Schallenberg auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein eingeladen.

Themen bei der LH-Konferenz in Tirol

Am Freitag beginnen bei der Konferenz die politischen Gespräche. Am Donnerstag wird laut APA-Informationen auf Beamtenebene gesprochen. Der große Schwerpunkt wird erwartungsgemäß bei der Causa Prima - der Coronapandemie - liegen. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) kündigten nach dem Ministerrat am Mittwoch bereits an, dass am Freitag über mögliche weitere Maßnahmen beraten werden.