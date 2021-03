Auch Norwegen stoppt Corona-Impfung mit AstraZeneca

Aus Vorsicht werden nun nach Dänemark auch in Norwegen die Corona-Impfungen mit dem Astrazeneca-Mittel temporär unterbrochen. Man wolle Infos abwarten, ob ein Zusammenhang mit einem Todesfall bestehe.

Nach Dänemark setzt auch Norwegen die Impfungen mit dem Corona -Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens AstraZeneca bis auf Weiteres aus. Das teilte das norwegische Gesundheitsinstitut FHI am Donnerstag mit, nachdem die dänischen Behörden wenige Stunden zuvor einen ähnlichen Schritt verkündet hatten. Der Schritt erfolge als Vorsichtsmaßnahme, wurde hinzugefügt.

AstraZeneca-Impfungen werden in Norwegen aus Vorsicht ausgesetzt

Nach der Meldung eines Todesfalls in Dänemark in Verbindung mit einem Blutgerinnsel nach einer Impfung mit dem AstraZeneca-Vakzin wolle man Informationen abwarten, ob ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Fall bestehe, sagte der für den Infektionsschutz zuständige FHI-Direktor Geir Bukholm auf einer Pressekonferenz in Oslo. Wie zuvor die Dänen machten auch die Norweger deutlich, dass ein solcher Zusammenhang bisher nicht festgestellt worden sei. Aus Vorsicht unterbreche man die Impfungen mit dem Astrazeneca-Mittel jedoch, während die Untersuchungen liefen, sagte Bukholm.