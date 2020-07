Auch in Österreich: Spotify startet neue Podcast-Charts

Mit den beiden neuen Podcast-Charts "Top-Podcasts" und "Trending Podcasts" bietet Spotify in der mobilen Version eine täglich aktualisierte Übersicht der meistgestreamten Podcasts und vielversprechenden Neuerscheinungen.

Die Podcast-Charts erleichtern den Hörern das Entdecken neuer Formate und ermöglichen es Podcastern, noch schneller entdeckt zu werden. Top-Podcasts und Trending Podcasts sind weltweit ab sofort in 26 Märkten verfügbar.



Spannende Einblicke in die aktuelle Podcast-Landschaft bieten die "Trending Podcasts". Basierend auf den Streamingzahlen der vergangenen sieben Tage finden Hörer hier tagesaktuell die Trend-Podcasts der Stunde und solche, die auf dem besten Weg dahin sind. Fokus liegt dabei auf Neuerscheinungen, die auf Basis von Algorithmen in die Liste integriert werden.