Auch Gemeinnützige fordern Corona-Hilfsgelder

Auch gemeinnützige Initiativen, Vereine und Organisationen wurden von der Coronakrise finanziell hart getroffen. Veranstaltungen können nicht stattfinden, zudem gab es einen Einbruch bei den Spenden.

"Das Ehrenamt an sich" sei in Österreich bedroht, meint Sebastian Bohrn Mena, Initiator des Tierschutzvolksbegehrens. Er fordert rasch Klarheit über den Zugang zu Corona -Hilfsgeldern der Bundesregierung.

Ehrenamt in der Krise

Es sei jetzt wichtig, dass "unbürokratisch und direkt Liquidität bereitgestellt wird". Denn es dürfe nicht vergessen werden, "dass im gemeinnützigen Bereich sehr vieles über kleine Strukturen organisiert wird, in Form von lokalen Vereinen. Gerade diese sind nicht in der Lage, ihre Ausfälle über digital gestützte Spendensammlungen oder aus anderen Aktivitäten zu kompensieren", sagte Bohrn Mena. Das Werben um Spenden im direkten persönlichen Kontakt kann derzeit ja nicht stattfinden.

Allein der gemeinnützige Verein Tierschutzvolksbegehren habe krisenbedingt mit Ausfällen von über 75.000 Euro zu kämpfen, die nicht kompensiert werden können. "Wir brauchen aber all dieses ehrenamtliche Engagement, sonst werden diejenigen, die nicht für sich sprechen können, in der Krise noch mehr unter die Räder geraten", so Bohrn Mena.