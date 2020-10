Attacke in U-Bahnstation: Verdächtiger stellte sich

Nachdem zwei Männer einen 33-Jährigen in der Wiener U-Bahn verprügelt haben sollen, stellte sich nun ein Verdächtiger im Burgenland. Nach dem zweiten Verdächtigen wird weiterhin gesucht.

Nach der Attacke auf einen 33-Jährigen in der U3-Station am Wiener Stephansplatz hat sich einer der beiden Verdächtigen, nach denen mit Lichtbildern gefahndet worden war, gestellt. Der 27-jährige österreichische Staatsbürger meldete sich bei einer Polizeiinspektion im Burgenland und wurde am Donnerstag bereits einvernommen. Nach seinem Komplizen, einem Mann mit Vollbart und Schirmkappe, wird weiter gefahndet.