"ATHLETICS light": Das Jubiläum im Wiener Ernst Happel-Stadion

Heuer feiert eine der größten Schulsportveranstaltungen Europas ein erfolgreiches Jubiläum. 20 Jahre gibt es "ATHLETICS light" bereits und anlässlich dazu gibt es im Wiener Ernst Happel-Stadion ein tolles Programm.

Jedes Jahr gehen Schüler der 1. bis 4. Volksschulstufe in den Kategorien Schnelligkeit, Wendigkeit, Sprungkraft, Wurf und Ausdauer an den Start. “Kinder für den Sport zu begeistern ist mir ein großes Anliegen, auch weil das eine unschätzbare Investition in die Zukunft darstellt. ‘ATHLETICS light’ hat hier Großartiges geschaffen und geschafft. Den Schülerinnen und Schülern wünsche ich das, wofür die Veranstaltung steht – erfolgreiche Wettkämpfe und viel Spaß”, so Sportstadtrat Peter Hacker.