AstraZeneca wird weiterhin für Corona-Erstimpfung verwendet

In Österreich wird AstraZeneca hauptsächlich für Zweitstiche verwendet. Wo der Impfstoff verfügbar ist, wird er aber auch nach wie vor für Erstimpfungen verwendet.

Mehrere Länder mischen Corona-Impfstoffe

Mehrere Länder wenden bei der Corona-Immunisierung ein heterologes Impfschema an. Das heißt, dass die Impfstoffe gemischt werden. So wurde zuletzt etwa auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel immunisiert. Nachdem Merkel bei der ersten Corona-Impfung am 16. April den Impfstoff von AstraZeneca erhalten hatte, sei sie nun mit dem Vakzin von Moderna geimpft worden, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag.

In Österreich gilt weiterhin die Empfehlung des Nationale Impfgremiums (NIG), dass der Zweitstich mit dem selben Impfstoff zu erfolgen hat. Ein heterologes Impfschema gilt als Off-label-Anwendung und sollte dokumentiert werden, rät das NIG in seiner Anwendungsempfehlung von Ende Mai. Studien haben bisher ergeben, dass die Antikörper- und T-Zellantwort bei einem heterologen Schema sogar besser ist.

Überdenken der bisherigen Empfehlungen gefordert

In einem offenen Brief an das NIG hat am Mittwoch der Ex-SPÖ-Justizsprecher und nunmehrige Rechtsanwalt der Belegschaftsvertretung von MAN Steyr, Hannes Jarolim, ein Überdenken der bisherigen Empfehlungspraxis gefordert. Insbesondere in Hinblick auf die ansteckender Delta-Variante sollte das erfolgen. Solange jedoch die derzeitige Empfehlung gilt, "wird es keine Ärzte geben, welche sich aus Haftungsgründen zu einem anderen Vorgehen bereit erklären", schrieb Jarolim in einer Stellungnahme.