Aspernbrücke in Wiener Innenstadt wird saniert

Ab 29. April starten die Instandsetzungsarbeiten bei der Aspernbrücke in der Wiener Innenstadt. Dabei kommt es zu Sperren und Umleitungen für den Verkehr, Radfahrer und Fußgänger.

Am Donnerstag, den 29. April, beginnt die Stadt Wien - Brückenbau und Grundbau mit Instandsetzungsarbeiten bei der Aspernbrücke. Es werden Instandsetzungen am Gehweg und Belagsarbeiten durchgeführt sowie Abdeckungen an den Brückendehnfugen erneuert. Geplantes Bauende ist am 30. Juni.