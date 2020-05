Aschbacher: Verlängerung der Corona-Kurzarbeit steht im Raum

Medienberichten zufolge steht bei der Kurzarbeit, die Kündigungen vermeiden soll, einen Verlängerung im Raum. Aus dem Büro von Arbeitsministerin Christine Aschbacher gab es dazu eine Rückmeldung.

"Es gibt Gespräche, wie es mit der Kurzarbeit weitergeht", sagte der Sprecher von Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag auf APA-Anfrage. Eingebunden seien die Sozialpartner, die Bundesländer sowie Wirtschaftsforscher. Eine Entscheidung gebe es noch nicht.

Status Quo: Corona-Kurzarbeit für maximal sechs Monate

Derzeit kann die Kurzarbeit, die anlässlich der Coronakrise ins Leben gerufen wurde, für drei Monate beantragt werden und einmalig um drei Monate verlängert werden. In den "Salzburger Nachrichten" (Dienstagsausgabe) wird ein Arbeitnehmervertreter folgendermaßen zitiert: "Alle gehen davon aus, dass es nach sechs Monaten weitergehen muss."

Opposition fordert Verlängerung der Kurzarbeit

Die Opposition fordert geschlossen eine Verlängerung der Kurzarbeit. Die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer schloss eine Ausdehnung der Maßnahme am Sonntag in der ORF-Diskussionssendung "Im Zentrum" nicht aus. "Vorstellen kann man sich vieles", so Maurer.