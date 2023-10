Ärztekammer-Kritik an Apothekengesetz

Die Novelle des Apothekengesetzes wird von der Ärztekammer scharf kritisiert und es wird vor einer signifikanten Verschlechterung der Qualität gewarnt.

Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart äußerte sich am Montag bei einer Pressekonferenz und erklärte, dass die geplante Reform das genaue Gegenteil von dem sei, was eine Stärkung des niedergelassenen Sektors vor Ort verspreche. Die Möglichkeit der Eröffnung von bis zu drei Filialapotheken bezeichnete er als "eine absolute Kriegserklärung und Zerstörung der Hausapotheke".

Ärztekammer kritisiert Nicht-Einbindung in Apothekengesetz

Der Präsident der Ärztekammer äußerte seine Verärgerung darüber, dass die Ärzte nicht in die Überarbeitung des Apothekengesetzes einbezogen wurden. Er betonte jedoch, dass die längeren Öffnungszeiten der Apotheken das einzige positive Element der vorgestellten Novelle seien. Steinhart bezeichnete alles andere als ein echtes Problem. Er warf der Standesvertretung der Apotheker vor, dass sie in extrem invasiver Weise versucht, Zuständigkeiten für sich zu beanspruchen, die eigentlich in ärztlicher Kompetenz liegen.