Apothekengesetz bekommt eine Reform

Das Apothekengesetz steht vor einer umfassenden Reform, wie am Freitag angekündigt wurde. Der entsprechende Gesetzesentwurf wurde zur Begutachtung freigegeben.

Die vorgeschlagenen Änderungen erlauben Apotheken zukünftig, Medikationsanalysen sowie einfache Gesundheitstests wie Blutdruckmessungen durchzuführen. Zudem wird die Einrichtung von ausgelagerten Abgabestellen und Filialapotheken erleichtert. Das Gesundheitsministerium teilte am Samstag mit, dass Apotheken künftig werktags zwischen 6.00 und 21.00 Uhr und samstags zwischen 6.00 und 18.00 Uhr geöffnet sein dürfen.

Apothekengesetz: Rauch äußerte sich positiv zu den Änderungen

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) äußerte sich positiv zu den geplanten Änderungen: "Die österreichweit 1400 Apotheken sind für viele Menschen erste Anlaufstelle in Gesundheitsfragen. Mit dem neuen Gesetz können wir die hohe Kompetenz der Mitarbeiter:innen noch besser nützen." Die Reform soll Anfang 2024 in Kraft treten und das Angebot an Beratung und Service für Patienten und Patientinnen erweitern.