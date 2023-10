Entwurf des Apothekengesetzes erntet Kritik

Am Entwurf des Apothekengesetzes wurde Kritik geübt.

Der am Samstag veröffentlichte Entwurf des Apothekengesetzes stößt bei den Ärzten auf wenig Gegenliebe: "Anstatt die wohnortnahe, ärztliche Versorgung tatsächlich zu stärken, soll also nun vieles an die Apotheken ausgelagert werden", kritisierte Kammerpräsident Johannes Steinhart. Positiv kommt hingegen die Ausweitung der Öffnungszeiten an: "Das ist ein Schritt in die Richtung besserer Serviceleistungen."