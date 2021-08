Artenschutztage 2021 im Tiergarten Schönbrunn: Pinguin-Küken wartet

Der Tiergarten Schönbrunn freut sich über Nachwuchs bei den Königspinguinen - und zelebriert am kommenden Wochenende für bedrohte Arten wie diese die Artenschutztage mit einem vielseitigen Familien-Programm.

Der Tiergarten Schönbrunn freut sich über Nachwuchs bei den Königspinguinen. Geschlüpft ist das Kleine bereits am 26. Juli. Doch bis jetzt hielt es sich in der weichen Bauchfalte seiner Eltern gut versteckt.

Nachwuchs bei den Königspinguinen: Beide Eltern versorgen Baby

"Königspinguine brüten ihr Ei stehend in einer Bauchfalte aus. Hier halten sie auch das Küken in den ersten Wochen warm. Mittlerweile ist das Jungtier aber schon über 20 Zentimeter groß und passt nur mehr mit Müh und Not zwischen Füße und Bauch", so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.