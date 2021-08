So süß ist das Faultier-Baby im Wiener Tiergarten Schönbrunn

Der Zoo Schönbrunn freut sich über Faultier-Nachwuchs. Die beiden Faultiere Alberta und Einstein wurden Eltern und haben ein Baby bekommen. Ob es ein Weibchen oder ein Männchen ist, lässt sich noch nicht sagen.

Im Tiergarten Schönbrunn gibt es ab sofort eine Faultier-Familie zu bewundern. Alberta und Einstein sind Eltern geworden. Das Jungtier liegt im ersten halben Jahr etwas versteckt im weichen Bauchfell seiner Mutter. Mittlerweile ist es aber schon ordentlich gewachsen und gut zu sehen, hieß es in einer Aussendung des Tiergartens am Donnerstag. Ob das kleine Faultier ein Weibchen oder ein Männchen ist, kann man erst sehen, wenn es nicht mehr so eng an seiner Mutter hängt.