Art Austria startet Herbstausgabe mit "Highlights"

Im Juni konnte die Kunstmesse Art Austria coronabedingt nicht stattfinden. Nun findet eine Herbstausgabe mit Highlights statt.

Im Juni hatte die Corona-Pandemie den Veranstaltern der 13. Kunstmesse Art Austria noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Davon hat man sich aber nicht beirren lassen, sondern lädt nun im Herbst zum physischen Kunstgenuss: Am morgigen Donnerstag startet die auf österreichische Werke fokussierte Art Austria Highlights in einer eigens errichteten, temporären Halle auf 1.000 Quadratmetern im WienerMuseumsquartier.

20 Galerien zeigen Arbeiten in Wien

Bis Sonntag (18. Oktober) zeigen dort 20 Galerien Arbeiten, wobei man auf eine im Vorjahr eingeführte Neuerung nicht verzichtet: So sind auch Werke internationaler Künstler bei der Art Austria zu sehen. Beispielsweise zeigt die Galerie Hartinger "Die Ratte" des Graffitostars Banksy. Kovacek & Zetter offeriert unter dem Titel "Study of Perspective in Glass, 2018" eine gläserne Skulptur des chinesischen Dissidenten Ai Weiwei. Und die Grazer Galerie Reinisch Contemporary legt ihr Augenmerk auf die für ihre Monumentalarbeiten bekannte Deutsche Katharina Grosse.