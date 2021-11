Art Advent lädt 2021 wieder zu Kunst und Handwerk am Karlsplatz

Nach einem Jahr Pause wird am Wiener Karlsplatz wieder zum Weihnachtsmarkt geladen: Beim Art Advent können die Gäste ab 19. November 2021 das hochwertige Angebot an Kunsthandwerk und Kulinarik genießen.

Österreichs einziger Bio-Adventmarkt: Wissen, wo's herkommt

Bei Lebensmitteln legen wir hierzulande mittlerweile großen Wert auf regionale Herkunft und hochwertige Qualität. Ähnliche Maßstäbe sollten wir bei anderen Produkten anlegen. Es schafft Vertrauen, wenn man weiß, wer die Produkte, mit denen man sich umgibt, hergestellt hat – vielleicht sogar im selben Grätzl. Die Naturseifen beim Art Advent kommen zum Beispiel aus Wien und aus Hennersdorf. In direkter Nachbarschaft, in Wiener Neustadt werden textile Unikate hergestellt. Die einzigartigen Glasbilder entstehen in Bad Ischl, während die Glasperlen aus Gablitz kommen. Meistens sind die Kunsthandwerker*innen selbst an ihrem Stand anzutreffen. So können Sie die Menschen hinter den Handwerksprodukten kennenlernen.