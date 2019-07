ARGUS plädiert für "Kinderministerium"

Die neu gegründetet Partei ARGUS, die bei der NR-Wahl im Herbst antreten möchte präsentierte ihr zentrales Anliegen. Sie wollen eine

Auch die neu gegründete Partei ARGUS will am 29. September auf dem Wahlzettel stehen. Als ihre zentralen Anliegen nennt die selbst erklärte "Kinder- und Menschlichkeitspartei" bessere Bildung und mehr Schutz von Jugendlichen und Kindern. Über den aktuellen Stand der Unterstützungserklärungen wollte man bei einer Pressekonferenz am Donnerstag keine Auskunft geben.