Arena Wien erhält nach Lärmbeschwerden neues Soundsystem

Der Konflikt der Arena Wien mit den neuen Anrainern könnte sich nach einer Entscheidung der Wiener SPÖ nun entschärfen.

Die Arena Wien soll mit einem neuen Soundsystem im Open-Air-Bereich ausgestattet werden, so der SPÖ-Klub am Montag. Damit können Events in der gewohnten Lautstärke durchgeführt werden - während zugleich die Nachbarn vor übermäßiger Lärmbelästigung geschützt werden sollen, wie es hieß.