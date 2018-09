Architekten kritisieren Bauprojekte rund um Wiener Palais Schwarzenberg

Rund um das Wiener Palais Schwarzenberg soll fleißig gebaut werden. Die Gegner der Bebauung fordern nun, dass ein Fachgremium die Gärten weitgehend retten soll.

Gegner der Bebauung der Gartenanlage des Palais Schwarzenberg in Wien haben sich mit einem dringlichen Appell an die Öffentlichkeit gerichtet. Maria Auböck, Präsidentin der Zentralvereinigung der Architekten Wien, NÖ und Burgenland, mahnte die Republik Österreich und die Stadt, “ihrer Aufgabe nachzukommen und erhaltende Maßnahmen zu ergreifen”. Auch rechtliche Zweifel an den Projekten wurden geäußert.