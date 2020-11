ARBÖ-Pannendienst auch unter Corona-Maßnahmen uneingeschränkt verfügbar

Der ARBÖ versichert, dass Pannendienst und Co. auch in Corona-Zeiten uneingeschränkt zur Verfügung stehen

Der ARBÖ versichert, dass Pannendienst und Co. auch in Corona-Zeiten uneingeschränkt zur Verfügung stehen ©ARBÖ/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer

Der ARBÖ versichert, dass Pannendienst und Co. auch in Corona-Zeiten uneingeschränkt zur Verfügung stehen ©ARBÖ/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer

Trotz der coronabedingten Verschärfung der Ausgangsbeschränkungen und Änderung der Öffnungszeiten im Handel soll sich an der Verfügbarkeit des ARBÖ-Pannendienstes nichts ändern, so der Mobilitätsklub am Donnerstag.

Egal ob Pannenhilfe, Abschleppung oder die Durchführung technischer Dienstleistungen: Die von der österreichischen Bundesregierung verschärften Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben derzeit keine Auswirkungen auf die Öffnungszeiten des ARBÖ, wie dieser in einer Aussendung versicherte.

Pannenhelfer rund um die Uhr im Einsatz

Die ARBÖ-Pannenhelfer sind rund um die Uhr in ganz Österreich im Einsatz und garantieren dadurch die Mobilität aller Mitglieder. Die Öffnungszeiten der ARBÖ-Prüfzentren sind tagesaktuell unter [www.arboe.at] (http://www.arboe.at/) abrufbar, der ARBÖ-Pannendienst ist von 0 bis 24 Uhr unter der Nummer 1-2-3 oder über den Notrufbutton in der ARBÖ-Pannen-App erreichbar.

ARBÖ geht in Corona-Zeiten auf Nummer sicher

Um Mitglieder und Kunden sowie Mitarbeiter zu schützen, ist es dem ARBÖ im besonderen Maße ein Anliegen, die vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Das bedeutet, dass für jeden Kunden beim Eingang oder im Bereich des Verkaufspultes Desinfektionsmittel bereitsteht. Der Einlass in den Kunden- sowie Werkstättenbereich ist derzeit aber nur in Ausnahmefällen möglich. Zusätzlich wird auf genügend Abstand geachtet und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz im Innenbereich ist verpflichtend.