Arbeitslosigkeit gegenüber Vorwoche leicht gesunken

Die Arbeitslosigkeit ist in den letzten Tagen leicht zurückgegangen. Das Arbeitsministerium meldete einen Rückgang um 900 Arbeitslose gegenüber vergangenem Montag und 4.000 seit Ende September.

Die Arbeitslosenzahlen sind gegenüber dem vergangenen Montag um 900 und gegenüber Ende September um 4.000 gesunken. Derzeit sind 404.709 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt beträgt das coronabedingte Arbeitslosenplus aber noch 72.000.

"Im Vergleich zu Ende September können wir 4.000 Arbeitssuchende weniger verzeichnen. Dennoch steht uns in den kommenden Wochen und Monaten eine herausfordernde Zeit am Arbeitsmarkt bevor", kommentierte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) die aktuellen Zahlen in einer Aussendung. "Mit der Verlängerung der Kurzarbeit und der Corona-Joboffensive sind wir dafür gut vorbereitet."