Arbeitgeber wollen immer öfters geimpfte Mitarbeiter

Beim Thema 2G oder 3G am Arbeitsplatz will man die Entwicklung vorerst weiter beobachten. Immer mehr Unternehmen verlangen nämlich von ihren Mitarbeitern einen aufrechten Impfschutz.

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will beim Thema 3G am Arbeitsplatz "abwarten", wie sich die Arbeitgeber weiter verhalten. "Wir sehen, dass immer mehr Unternehmen aus Sicherheitsgründen wollen, dass ihre Mitarbeiter geimpft sind", sagte Kocher am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz in Wien.