Arbeiten am Kreisverkehr Eibesbrunnergasse/Gutheil-Schoder-Gasse

Ab Dienstag, 20. April, starten Bauarbeiten am Kreisverkehr Eibesbrunnergasse/Gutheil-Schoder-Gasse. Bereits am 23. April sollen die Arbeiten beendet werden.

Aufgrund von Fahrbahnunebenheiten am Kreisverkehr Eibesbrunnergasse/Gutheil-Schoder-Gasse im Bereich der stadtauswärtsführenden Fahrbahn in Wien-Favoriten wird am Dienstag mit dreitägigen Bauarbeiten begonnen.