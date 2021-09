Après-Ski laut CDU-Politiker nicht unmöglich

Eine Corona-Wintersaison in den Bergen inklusive Après-Ski: Das ist nach Ansicht des Tourismusbeauftragten der deutschen Bundesregierung, Thomas Bareiß, nicht unmöglich, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind. "Wir wollen wieder unbeschwert Skiurlaub machen", meinte der CDU-Politiker gegenüber Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag).

Bei einem Anstieg des Infektionsgeschehens dürfe es keine Schließungen mehr geben, gleichzeitig müssten Gäste und Gastgeber geschützt werden. "In dem Fall bleibt zu prüfen, ob ein Antigen-Schnelltest noch ausreichend ist", sagte Bareiß. "Die Impfung bleibt das A und O." Der Christdemokrat äußerte sich, nachdem Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Wochenende ebenfalls in Zeitungen der Funke-Mediengruppe einen "sicheren" Winterurlaub samt Après-Ski in Österreich in Aussicht gestellt hatte. Bei einem Anstieg der Infektionszahlen würden aber nur noch Geimpfte Zugang zu Après-Ski-Lokalen erhalten, so Kurz.