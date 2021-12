Appell: Österreicher sollen nicht auf "Totimpfstoffe" warten

Die Wiener Vakzinologin Ursula Wiedermann-Schmidt ruft zur Corona-Impfung auf. Das Warten auf weitere Vakzine sei falsch, denn genau genommen sind die bisher vorhandenen Impfstoffe ebenfalls "Totimpfstoffe".

Jeder Mensch in Österreich sollte sich drei Teilimpfungen gegen Covid-19 holen. Zuwarten bis zum Vorhandensein weiterer Vakzine sei falsch. Österreich drohen zusätzlich massive Lücken bei den herkömmlichen Immunisierungen. Davor warnten am Mittwoch Experten aus Anlass des Österreichischen Impftages (22. Jänner 2022) bei einer Online-Pressekonferenz.

Zulassung von Novavax-Impfstoff noch vor Weihnachten erwartet

Auch alle bisher vorhandenen Covid-19-Vakzine seien "Totimpfstoffe", weil sie keine vermehrungsfähigen Erreger enthielten, betonte die Expertin. Wahrscheinlich noch vor Weihnachten werde aber ein weiterer Impfstoff des US-Unternehmens Novavax mit dem SARS-CoV-2 Spike-Protein als Antigen zugelassen werden. "In weiterer Folge dürften dann Impfstoffe mit inaktiviertem Virus und einem Adjuvans kommen." Doch Zuwarten auf sozusagen "alte und bewährte Technologie" sei einfach falsch. Ursula Wiedermann-Schmidt: "Wir haben für alle diese Impfstoffe extrem hohe Erfahrungswerte."

Was schon seit Vorhandensein der Covid-19-Vakzine insgesamt dringend notwendig wäre: Im Grunde genommen sollte mittlerweile ab dem Kindesalter von fünf Jahren jeder Mensch in Österreich per Impfung geschützt werden. Der Leiter des Impfreferates der Österreichischen Ärztekammer, Rudolf Schmitzberger: "Wir wissen, dass wir für die Impfserie jetzt drei Impfungen brauchen." Der "dritte Stich" sei kein "Booster" mehr. Auch viele andere Impfungen funktionieren erst nach drei Teilimpfungen.