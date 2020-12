Appell: "Dieses Mal beim Feuerwerk zurückhalten"

Die Österreicher sollen zum Jahreswechsel auf Feuerwerke verzichten, denn dadurch könne medizinisches Personal entlastet und die Umwelt geschont werden.

Da für den Jahreswechsel keine Ausnahme vom harten Lockdown besteht, appellierte Riedl in einer Aussendung am Dienstag an "die Eigenverantwortung und den Hausverstand der Menschen, sich dieses Mal beim Feuerwerk zurückzuhalten".