Anteil der jungen Corona-Patienten in Großbritannien steigt

Zahlen des National Health Service zeigen: Das Alter der Corona-Patienten geht nach unten. Im Rahmen der zweiten Welle lagen in Großbritannien 40.000 Menschen im Krankenhaus, momentan befinden sich 6.500 in stationärer Betreuung. Aber: Die Anzahl der Menschen zwischen 0 und 24 Jahren in den Krankenhäusern ist gleich gebieben.

Als Grund nennt die britische Gesundheitsbehörde die großen Unterschiede in der Durchimpfungsrate der verschiedenen Altersgruppen. Während die Über 85-Jährigen nahezu vollständig durchgeimpft wären, gebe es bei den Jüngeren noch Nachholbedarf. Die Zahl der Patienten aus der Altersgruppe von 45 bis 54 Jahren ist demnach aktuell um 75 Prozent niedriger als zum Höhepunkt der zweiten Welle, die der Patienten, die über 80 Jahre alt sind sogar um 90 Prozent. In jüngeren Altersgruppen (0-24 Jahre) sind die Zahlen aber ähnlich jenen Mitte Jänner.

Corona-Neuinfektionen bei der Jugend

Bei den Jungen war demnach auch die Rate an Neuinfektionen am höchsten. Die meisten Hospitalisierungen gibt es dennoch in der Gruppe der Über 85-Jährigen. In allen Altersgruppen ist im Vergleich zu Jänner die Zahl der Todesfälle gestiegen, am niedrigsten war sie jedoch bei Kindern, die jünger als 14 Jahre alt sind.