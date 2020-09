Anschober will einfachere Kommunikation bei der Corona-Ampel

Gesundheitsminister Anschober will die Kommunikation rund um die Corona-Ampel wieder vereinfachen. Diese sei teilweise verwirrend gewesen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat Konfusionen im Zusammenhang mit der Corona-Ampel eingestanden und will wieder zu einer "einfacheren, klaren Kommunikation" kommen. "Das war teilweise ein bisschen verwirrend und teilweise in bissen zu viel", sagte er in der "ZiB2" am Dienstag. Er appellierte gleichzeitig eindringlich an die Bevölkerung, die Corona-Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.