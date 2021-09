Anschober veröffentlicht Corona-Buch "Pandemia"

Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober gibt in seinem Buch "Pandemia" "Einblicke und Aussichten" der Coronapandemie anhand von fünf Schicksalen. Zu kaufen gibt es das Werk im kommenden März.

Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat sich in Buchform mit der Coronapandemie auseinandergesetzt: Am 14. März 2022 erscheint im Zsolnay Verlag "Pandemia. Einblicke und Aussichten", in dem der frühere Politiker anhand von fünf Personen zeigt, "welche Auswirkungen Covid-19 auf Einzelschicksale hatte und hat und was wir als Gesellschaft daraus lernen können", wie es am Freitag in der Ankündigung heißt.