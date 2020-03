Anschober: Verdoppelungsrate in Österreich bei 5,9 Tagen

Trotz verlangsamter Verdoppelungsrate bei den Coronavirus-Infektionen sei das Ziel noch weit entfernt, meinte Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei der Pressekonferenz der Regierung am Montag.

Regierung präsentierte neue Coronavirus-Maßnahmen

Als weitere Maßnahme kommt die Maskenpflicht in Supermärkten. Anschober kündigte auch an, dass via Erlass vor allem "in Richtung Stoßzeiten" in Supermärkten erreicht werden soll, dass Abstandsregelungen eingehalten werden. Dazu soll es Bodenmarkierungen sowie "eine gewisse Kontrolle" geben. Per Erlass wird auch die touristische Nutzung von Hotels eingestellt.