Anschober: Lob für Umsetzung der Maskenpflicht

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Samstag der Bevölkerung höchstes Lob für die Umsetzung der mit Freitag wieder verschärften Maskenpflicht in Österreich ausgesprochen.

Hier gilt die Maskenpflicht in Österreich

Überall hier muss nun Maske getragen werden, wurde in der Aussendung in Erinnerung gerufen: in öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis, Dienstleistungsbetrieben, bei denen ein Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann, Apotheken und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (ausgenommen am zugewiesenen Sitzplatz) sowie bei Demonstrationen, wenn der Ein-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann, in Seil- und Zahnradbahnen, in Reisebussen und im Innenbereich von Ausflugsschiffen, in Pflegeheimen, Krankenanstalten, Kuranstalten sowie an Orten, an denen Gesundheits-und Pflegedienstleistungen erbracht werden, weiters erneut im Lebensmitteleinzelhandel (z.B. Supermärkte, Bäckerei, Fleischerei, Konditorei), in Tankstellen mit angeschlossenen Verkaufsstellen von Lebensmitteln, in Bank- und Postfilialen sowie bei Postpartnern.